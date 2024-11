Sigaretta accesa sul materasso, 70enne muore intossicata da rogo

E' morta per una sigaretta accesa sul materasso, Patrizia Cozzolino, 70 anni, intossicata dai fumi dell'incendio, un tragico incidente successo ieri pomeriggio a Rimini, in via Boheme, zona Padulli. La donna è deceduta nella propria camera da letto, dove l'ha trovata il figlio al ritorno dal lavoro.

La pensionata che probabilmente aveva problemi ad alzarsi velocemente dal letto fumava e i vigili del fuoco e la polizia di Stato hanno trovato sul pavimento e in camera diversi mozziconi di sigarette oltre ad un pacchetto iniziato.

Quando il figlio è tornato a casa ha sentito subito l'odore acre del fumo, ha aperto la porta della camera della mamma e ha visto il corpo senza vita sul letto. L'ha presa in braccio e l'ha portata fuori aprendo tutte le finestre dell'abitazione, poi si è accasciato sul pavimento. Pare infatti che anche il figlio abbia accusato un malore a causa del fumo inalato.





