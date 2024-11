Isabella Conti, 'serve una Regione madre e che cura'

Con quasi ventimila preferenze è la candidata più votata del Pd, avrà un ruolo nella prossima giunta di Michele de Pascale, potrebbe essere la nuova vicepresidente. Isabella Conti, ex sindaca di San Lazzaro (Bologna) è uno dei personaggi delle regionali in Emilia-Romagna. "Sento una grande responsabilità - ha detto - serve una Regione madre e che cura le difficoltà delle persone".

Conti era uscita dal Pd per aderire a Italia Viva, ha sfidato Lepore alle primarie di Bologna, poi è rientrata nel Pd.

Il suo successo si accompagna a quello di molti ex sindaci.

"Sono percepiti dai cittadini come l'elemento più prossimo - ha detto - chi è stato sindaco lo è per tutta la vita perché porta dentro i problemi delle persone, per la responsabilità e per l'empatia".



