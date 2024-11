Ugolini fa i complimenti a de Pascale, 'vittoria schiacciante'

"Ho appena telefonato a Michele de Pascale e gli ho fatto i complimenti, perché la sua è una vittoria decisa, schiacciante e guiderà per i prossimi 5 anni la nostra regione come presidente". Lo ha detto la candidata del centrodestra, Elena Ugolini, al suo arrivo nel suo comitato elettorale a Palazzo isolani, nel centro di Bologna.

"A de Pascale ho chiesto collaborazione e di lavorare per il per riconquistare il più grande partito che c'è in questa regione, che è quello di chi ha deciso di non andare a votare, perché il 53,6% dei nostri cittadini hanno pensato di non poter esprimere il voto".



