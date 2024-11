Rave party abusivo nel Bolognese, oltre 200 identificati

BOLOGNA, 18 NOV - Rave abusivo organizzato nel fine settimana in un edificio dismesso della zona industriale a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. I carabinieri hanno identificato oltre duecento persone, provenienti da diverse parti d'Italia, che hanno partecipato all'evento promosso sui social. I militari del nucleo operativo radiomobile e della stazione di San Lazzaro di Savena sono intervenuti nell'edificio dismesso dove erano stati rimossi tremila metri quadrati di amianto durante un'operazione di bonifica. Sono stati sequestrati anche sostanze stupefacenti e confiscati strumenti e mezzi - come casse e una consolle per la musica - utilizzati per organizzare il raduno illegale.

