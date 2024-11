E' bassa l'affluenza alle regionali dell'Emilia-Romagna: a mezzogiorno, secondo un dato non ancora definitivo, l'affluenza si attesta attorno all'11,5%, meno della metà delle regionali del 2020, quando si votava in un solo giorno, ma alle 12 era già andato al seggio il 23,44%.

L'affluenza è in leggero calo anche rispetto alle comunali del 2021 (quando si votò domenica e lunedì) e si superò, di poco, la soglia del 50%.



