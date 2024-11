++ Regionali E-R, affluenza definitiva alle 23 al 35,76% ++

E' del 35,76% il dato definitivo dell'affluenza alle urne in Emilia-Romagna registrato alle 23.

In calo netto rispetto alle regionali del 2020 anche se un paragone non è possibile: alle precedenti elezioni aveva votato il 67,27%, ma si trattava del dato definitivo visto che si era votato in una sola giornata. Stavolta, invece si potrà votare anche nella giornata di lunedì, dalle 7 alle 15.

Bologna, con il 40,56% e Ravenna con il 38,52%, si confermano le province dove si è votato di più. Segue Modena con il 36,60%.

La provincia dove si è votato di meno rimane Rimini, con il 30,17%.Nel Comune di Bologna l'affluenza è stata del 41,84%.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA