Morto il giorno delle dimissioni da ospedale, disposta autopsia

La Procura di Ravenna ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause della morte di un 78enne, deceduto nel tardo pomeriggio dell'11 novembre a casa, a Faenza, dopo essere stato dimesso la mattina dalla Cardiologia dell'ospedale ravennate. Il fascicolo è per omicidio colposo, contro ignoti e il pm Francesco Coco ha nominato come consulente tecnico Dario Raniero.

L'esame, insieme al sequestro delle cartelle cliniche, è stato chiesto dalla famiglia dell'anziano, assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi, per verificare l'accaduto e valutare le condotte del personale sanitario che ha avuto in cura l'anziano, ricoverato il 7 novembre per la sostituzione di una valvola cardiaca biologica, a causa di una patologia cronica.

L'autopsia è stata conferita ieri mattina e l'avvocato Rinaldi ha nominato come consulente di parte il medico legale Donatella Fedeli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA