Dopo 80 anni nasce una bambina in un borgo del Reggiano

La piccola Anna Lou ha rotto un incantesimo durato quasi un secolo nel quattrocentesco borgo del Mulino di Leguigno-Cortogno, nel comune di Casina, nell'Appennino Reggiano. Qui infatti non nasceva una bambina da oltre 80 anni.

L'ultimo bambino venne alla luce nel 1951 e aveva lasciato il luogo nel '65 segnando la 'fine' del borgo. Il 3 novembre scorso è comparso un fiocco rosa sulla porta d'ingresso dell'agriturismo 'Mulino in Pietra' gestito dai neo genitori Valentina Ruozi e Matteo Ribecco, gli unici a vivere nella piccola frazione incastonata tra le montagne della verde Val Tassobbio. "Nostra figlia vivrà abbracciata alla natura, avvolta dalla storia dei suoi antichissimi muri in pietra - spiegano i genitori ai quotidiani locali - è la prima bambina che, dagli anni '40 in poi nasce in quello che in passato era conosciuto come il 'Borgo delle Donne'". Rapiti dalla bellezza del posto, Valentina e Matteo - originari rispettivamente di Reggio Emilia e Albinea, città lontane una quarantina di chilometri dall'Appennino - si sono trasferiti qui cambiando vita. "Avevamo vite diverse, ma che ci hanno portato spesso in viaggio e all'estero (lui ufficiale su navi da crociera, lei giornalista e direttore marketing, ndr) - racconta Valentina - Abbiamo sempre avuto questo sogno, aprire un luogo dove poterci ritrovare. Abbiamo guardato alle nostre esperienze: i miei nonni erano contadini, Matteo invece aveva il sogno di aprire un rifugio di montagna". Nel 2022 hanno rilevato il borgo. "Lo abbiamo ristrutturato e ora la nostra quotidianità è fatta di agriturismo offrendo prodotti a filiera corta e animali. Ci auguriamo che possa essere un luogo in cui la nostra bambina possa crescere e vivere sempre felice - concludono - Qui c'è un pioppo sdraiato che ha più di 150 anni, anche se è caduto continua a vivere ed è un simbolo di rinascita".



