Domani e lunedì 3,6 milioni di emiliano-romagnoli al voto

Sono quasi 3,6 milioni i cittadini dell'Emilia-Romagna che domani e lunedì saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale. Si vota domani, domenica 17 novembre, dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Gli scrutini cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi.

I votanti sono (secondo la rilevazione del ministero a 15 giorni dal voto) 3.576.412, 1,3 milioni (il 37%) risiedono nei capoluoghi di provincia. Si vota in 4.529 sezioni elettorali (40 quelle ospedaliere) dislocate nei 330 Comuni dell'Emilia-Romagna.

I candidati presidenti sono quatto, sostenuti da undici liste di candidati per il consiglio: Michele de Pascale (sostenuto da cinque liste: Pd, Avs, M5s, Futura e Civici per de Pascale), Elena Ugolini (sostenuta da quattro liste: Fdi, Forza Italia, Lega e Elena Ugolini presidente), Federico Serra (Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro) e Luca Teodori ('Lealtà coerenza e verità).

I candidati al consiglio regionale sono 547 (281 uomini e 266 donne) per 50 posti.



