Resistenza e secondo '900 protagonisti all'Istituto Parri

BOLOGNA, 15 NOV - Quest'anno il Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Parri di Bologna raggiungerà 12mila studenti, con oltre 300 richieste di attività pervenute dalle scuole al centro. I contenuti più richiesti riguardano i blocchi tematici dedicati al secondo Novecento e alla Resistenza, in vista degli ottant'anni dalla Liberazione. Preferenze che, sottolinea l'istituto, assecondano la proposta scientifica e metodologica voluta per l'anno scolastico che conclude il triennio dedicato all'Ottantesimo della lotta partigiana fino alla Liberazione. Le attività presenti sono trenta, articolate in sei aree tematiche. I numeri sono stati forniti oggi, in conferenza stampa, a tre settimane dalla chiusura delle prenotazioni.

L'obiettivo primario del Piano dell'offerta formativa è stato quello di andare oltre l'intento celebrativo dell'anniversario per lavorare sul 1945 come punto di svolta che conclude una fase storica e ne apre una nuova da cui partire per indagare il mondo contemporaneo fino alla più recente attualità. Il progetto è reso possibile grazie al protocollo d'Intesa - a cadenza triennale e di prossima scadenza - che il Parri ha con l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna.

"Siamo in un periodo dove la storia appare una delle tante storie possibili: la verità storica esiste ed è molto importante che molti giovani riscoprano l'interesse e il valore della storia - ha detto il deputato Virginio Merola, presidente dell'Istituto Parri ed ex sindaco di Bologna - A conferma che non sono sdraiati sul divano, come ci ha dimostrato anche la recente alluvione con tanti volontari giovani, ma che sono molto interessati a capire quanto è avvenuto per avere una valutazione adeguata del presente che stiamo vivendo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA