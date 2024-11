Rapina in farmacia a Reggio Emilia, aggredita proprietaria

Rapina, nella prima serata, in una farmacia della frazione San Bartolomeo a Reggio Emilia. Poco dopo le 19, a quanto si è appreso, due malviventi col volto coperto, uno armato di pistola, si sono impossessati di 200 euro dopo avere aggredito la proprietaria del negozio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile della città emiliana.

In particolare, i due banditi hanno fatto irruzione all'ora di chiusura dell'attività nella quale era presente solo la titolare. L'hanno minacciata, intimandole di aprire la cassaforte e, al suo rifiuto, l'hanno aggredita prima spingendola e poi colpendola con calci e pugni. Infine hanno arraffato il contenuto della cassa - circa duecento euro appunto - e sono fuggiti. La donna ha riportato qualche lieve contusione, oltre al grande spavento. I Carabinieri stanno indagando e scatenando la caccia ai malviventi. Si tratta della seconda rapina in farmacia nel giro di pochi giorni, in città.

Mercoledì sera sempre due banditi erano entrati nella Fcr del quartiere Roncina, in via Tito. Hanno minacciato con due cutter la proprietaria che si apprestava a chiudere e poi hanno portato via l'incasso di qualche centinaio di euro. Su questo caso indaga invece la polizia di Stato che sta vagliando le immagini delle telecamere. Non si esclude la stessa matrice dietro i due colpi.



