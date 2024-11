Mezzo pesante si ribalta su A14 nel Bolognese, disagi

Disagi, nel pomeriggio, sull'Autostrada A14 dove intorno alle 16.20 - nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in entrambe le direzioni - è avvenuto un incidente all'altezza del km 25: un mezzo pesante che viaggiava in direzione Bologna si è ribaltato occupando anche parte della carreggiata opposta, in direzione Ancona.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 3/0 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Nel sinistro, a quanto appreso, non si sono registrati feriti.

A seguito dell'incidente il traffico è transitato su una corsia in direzione Bologna, dove si sono registrati 6 chilometri di coda e su due corsie in direzione Ancona, dove si registrati 6 chilometri di coda nel tratto compreso tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e Castel San Pietro. L'incidente, spiegano da Autostrade per l'Italia, è stato risolto alle 20:30 circa. Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 chilometri di coda in diminuzione in direzione Bologna. Non si registrano turbative alla circolazione in direzione Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA