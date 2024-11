Gianni Morandi, L'Attrazione è il nuovo singolo firmato da Jova

ROMA, 15 NOV - L'Attrazione è il nuovo singolo di Gianni Morandi disponibile dal 15 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Epic Records/Sony Music Italy, prima anticipazione e title track del nuovo disco L'Attrazione in uscita venerdì 13 dicembre. Scritto e composto dall'amico e compagno di avventure Lorenzo Jovanotti e prodotto da CanovA, il brano canta l'amore senza distanze che trascende i confini fisici e temporali, più grande dell'oceano mare / più piccolo di un elettrone, e la forza invisibile che unisce chi si vuole bene.

Per seguire Morandi nel racconto dell'amore come gioco romantico di attrazione e lontananza, è ora disponibile su YouTube il videoclip ufficiale ambientato nella sede centrale di Altec (Aerospace Logistics Technology Engeneering Company) - l'agenzia di base a Torino che si occupa di sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria: d'altronde, cosa c'è di più lontano dello spazio? Con la regia di Leandro Manuel Emede, Morandi - nei panni dell'ingegnere spaziale - ci permette di esplorare gli ambienti del centro di controllo torinese, fino alla sala dov'è ricostruito il suolo di Marte che gli studiosi utilizzano per riprodurre il movimento sul Pianeta Rosso, simulando anche la minore gravità.

Il nuovo singolo L'Attrazione porta avanti e rafforza il sodalizio artistico tra Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti iniziato con il brano L'allegria e proseguito con Apri tutte le porte, La Ola, Evviva! e Anna della porta accanto.

