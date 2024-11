Basket: Dinamo con coraggio nella tana della Virtus Bologna

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari sogna l'impresa a Bologna. Domenica alle 20 i biancoblu scenderanno sul campo della Virtus per una prova verità. Le V nere partono nettamente favorite, ma la Dinamo, rinfrancata dalla vittoria contro Pistoia, non vuole fare da sparring partner.

"Questo tipo di partite servono per capire che tipo di step sta facendo la squadra, che salto può fare, che competitività si può avere in serie A - dichiara coach Nenad Markovic presentando la sfida - Abbiamo lavorato in settimana, abbiamo avuto un riposo per alcuni acciacchi, a parte Udom che è fuori, è un bel test contro una squadra di Eurolega, contro un avversario molto forte, un esame per vedere la nostra crescita sui due lati del campo".

"Vediamo se riusciamo a fare un ulteriore passo in avanti. Se vogliamo fare qualcosa di importante in campionato devi provare a vincere delle partite fuori portata", chiarisce l'allenatore.

E quella di Bologna per il Banco di Sardegna è proprio una gara fuori portata. La Virtus, squadrone costruito per l'Eurolega, in Lba è seconda in classifica e affronta la Dinamo dopo avere subito la prima sconfitta in campionato, domenica scorsa a Varese.

Sassari, terz'ultima in classifica con due vittorie e cinque sconfitte, ha dato segnali positivi nelle ultime gare con Tortona e Pistoia. Si è qualificata alla seconda fase della Europe Cup vincendo il suo girone, e a Bologna testerà i suoi progressi.



