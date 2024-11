Natale fuori orario di Vinicio Capossela dal 25/11 al cinema

Un documentario travestito da film tra ironia e malinconia, un anomalo e originale ibrido tra road movie e film-concerto, elogio del potere aggregante della musica e riflessione sullo scorrere del tempo. 'Natale fuori orario', il nuovo film di Gianfranco Firriolo scritto da Vinicio Capossela, sarà nelle sale italiane dal 25 novembre, distribuito dalla Cineteca di Bologna, e in anteprima al festival Visioni Italiane il 15 novembre (ore 15.30) al Cinema Modernissimo di Bologna. Alla proiezione sarà presente Vinicio Capossela.

'Natale Fuori Orario' rende omaggio alla tradizione, cominciata nel 1999, dei "concerti per le feste" di Capossela al Fuori Orario, storico locale affacciato ai binari della ferrovia a Taneto di Gattatico (Reggio Emilia). Da allora, l'artista ha continuato ogni dicembre a dare vita a concerti strabordanti, che hanno glorificato la festa e l'hanno realizzata. Concerti grazie ai quali si è creata una comunità e una tradizione, celebrata nell'album del cantautore 'Sciusten Feste N. 1965', uscito a fine ottobre per Warner Music Italy, e in questo film documentario costruito sulle riprese effettuate da Gianfranco Firriolo durante i concerti realizzati per le feste dal 2007 al 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA