'Giacometti/Morandi, moments immobiles' in mostra a Parigi

A distanza di 25 anni dalla mostra che si tenne al Museo Morandi a Bologna, 'Alberto Giacometti.

Disegni, sculture e opere grafiche', curata da Marilena Pasquali, l'Institut Giacometti di Parigi, in collaborazione con il Settore Musei Civici Bologna e con il suo Museo Morandi, presenta 'Giacometti/Morandi. Moments immobiles', esposizione che riavvicina due dei massimi artisti del XX secolo, Alberto Giacometti (Borgonovo, 1901 - Coira, 1966) e Giorgio Morandi (Bologna, 1890 - 1964), per esplorare le affinità che accomunano le rispettive poetiche.

La mostra, a cura di Françoise Cohen, è visibile nella capitale francese dal 15 novembre al 2 marzo all'Institut Giacometti, che dal 2018 ospita la ricostruzione dello studio di Alberto Giacometti conservato nella sua interezza dalla moglie Annette, con mobili, oggetti personali, pareti dipinte dall'artista e opere originali, alcune delle quali mai esposte prima.

La mostra riunisce le collezioni della Fondation Giacometti con prestiti del Museo Morandi e di collezioni private europee, offrendo una panoramica della carriera dei due artisti dal 1913 al 1965 suddivisa in quattro capitoli: L'Atelier; Le familier; La traversée des avant-gardes; Regarder le réel. Il Museo Morandi ha per l'occasione concesso in prestito alla Fondazione Giacometti 17 opere: 9 dipinti, un acquerello, 4 disegni e 3 acqueforti. L'esposizione è realizzata con il sostegno di Franck Giraud e Ruth Stanton Foundation.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA