Festival colonne sonore a Ferrara, ospite Claudia Gerini

È dedicata al tema dell'arte di ascoltare di Plutarco, un classico del pensiero, l'ottava edizione di MusicFilm-Festival delle colonne sonore che si terrà a Ferrara dal 23 al 30 novembre, con giornate di formazione, proiezioni, spettacolo e solidarietà. In programma incontri con le scuole, masterclass, premi di doppiaggio cantato, proiezioni e uno spettacolo finale al Teatro Nuovo (il 30 novembre alle 21) a sostegno della Fondazione Telethon, che avrà come special guest Claudia Gerini.

"Durante il festival - spiega il direttore artistico Edoardo Boselli - si avrà l'opportunità di scoprire tutto quello che avviene dietro al concetto di colonna sonora, sia con attività per le scuole sia con attività aperte al pubblico. Non solo musica ma proiezioni di film con Giancarlo Commare, workshop sulla musica per il cinema con Fabrizio Mainini e Luca Giacomelli Ferrarini, talk sul doppiaggio con giovani doppiatori come Alex Polidori e Gabriele Patriarca".

"Ascoltare - sottolinea l'assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli - non è solo entrare in relazione con gli altri, ma è anche conoscere se stessi, cercare le proprie radici, esplorare la propria musicalità interiore. L'ascolto è un diritto dei giovani: un modo per contribuire attivamente alla comunità, per influenzare e partecipare alle scelte culturali.

Il Comune di Ferrara sostiene la cultura come strumento di inclusione, formazione e benessere". Il festival è organizzato dall'Associazione MusicFilm in partnership con Made Eventi e Ferrara la Città del Cinema.



