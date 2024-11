Cambia la Coop di Santarcangelo, investimento da mezzo milione

È terminato il restyling la Coop di via Fratelli Cervi a Santarcangelo, in provincia di Rimini. Per i lavori di rinnovamento, iniziati a settembre e proseguiti a negozio aperto, Coop Alleanza 3.0 ha investito mezzo milione di euro.

Il supermercato di 450 metri con 17 dipendenti ha un nuovo layout dei prodotti e nuove attrezzature, dalle scaffalature ai banchi frigo. Il banco gastronomia, con specialità del territorio, è integrato con un banco caldo, oltre allo spazio frutta e verdura, ci sono scaffalature refrigerate per i prodotti freschi con tramezzini, bevande, pasta fresca, piatti pronti e altre tipologie di cibo da asporto incluse insalate condite.

Non mancano lo spazio del pane, i banchi dei salumi, dei latticini, delle carni e della pescheria, con prodotti in confezioni take away. L'offerta del negozio vuole valorizzare i fornitori di prodotti locali come nel caso del pane e pasticceria, della pasta fresca e dei formaggi e nella cantinetta di vini e birre.



