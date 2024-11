Berco ritira i licenziamenti, si apre una nuova fase

BOLOGNA, 14 NOV - Si apre uno spiraglio nella vertenza Berco, società in portafoglio alla multinazionale tedfesca Thyssenkrupp e specializzata nella produzione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e che vede a rischio almeno 480 posti di lavoro tra gli stabilimenti di Copparo, nel Ferrarrese e Castelfranco Veneto, nel Trevigiano.

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'azienda ha ritirato la procedura unilaterale di licenziamento collettivo e la disdetta degli accordi di integrativo, mentre i sindacati hanno ritirato i propri ricorsi in sede giudiziaria avviati nelle scorse settimane. Per il ministro Adofo Urso occorre che ci sia un "confronto tra le parti volto a individuare soluzioni industriali e occupazionali per superare la crisi in atto. Il risultato dell'incontro di oggi - aggiunge - deve rappresentare l'inizio" di un dialogo. Il tavolo è aggiornato al Mimit il 25 novembre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA