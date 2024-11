A Milano pietre di inciampo per vittime della strage di Fossoli

Milano ricorda, con la posa delle pietre di inciampo, i cittadini milanesi o che vivevano in città che hanno perso la vita nella strage di Fossoli, nel Modenese.

In tutto tra oggi e domani verranno posate in città 9 pietre di inciampo in ricordo di altrettanti cittadini: Antonio Manzi, Ferdinando Brenna, Ubaldo Panceri, Gino Marini, Napoleone Tirale, Alberto Antonio Fugazza, Mario Pozzoli, Ernesto Celada, Arturo Pasut. L'iniziativa è delle associazioni Aned e Fondazione Fossoli per ricordare gli 80 anni dalla strage.

Il 12 luglio 1944 un commando di SS prelevò dal campo di polizia e transito di Fossoli 67 deportati e li fucilò nel vicino Poligono di tiro di Cibeno. Erano uomini di diverso orientamento ideale e politico, accomunati dall'opposizione al nazifascismo, che lottavano per una società più giusta e per la libertà dalle dittature.

"Le Pietre d'Inciampo dedicate ai cittadini milanesi o che vivevano a Milano e che hanno perso la vita nella strage del poligono di Cibeno, Fossoli, sono un'iniziativa importante in memoria di nomi e storie diverse tragicamente terminate il 12 luglio del '44 - ha detto la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi che ha presenziato alla posa delle prime pietre -. Un episodio drammatico, forse meno conosciuto di altre stragi nazifasciste avvenute in Italia, che queste Pietre ci aiuteranno a ricordare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA