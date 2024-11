'Senza dogmi', a Reggio Emilia le Giornate della laicità

'Senza dogmi' è il tema della quindicesima edizione delle Giornate della laicità, festival di approfondimento culturale dedicato al pensiero laico, critico e razionale, in programma dal 28 novembre all'1 dicembre a Reggio Emilia. L'iniziativa è promossa da Iniziativa laica, MicroMega e Arci, con la direzione scientifica della filosofa e direttrice di MicroMega Cinzia Sciuto. Saranno quattro giorni di dibattiti e riflessioni a più voci, che si svolgeranno prevalentemente al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, con la partecipazione di autori e pensatori di fama internazionale: Javier Cercas, Irina Scherbakova, Telmo Pievani, Paola Caridi, Alessandra Algostino, Franco Bernini, Anna Pompili, Mario Sesti, Monica Lanfranco, Stefano Vastano, Silvia De Bianchi, Maryam Namazie, Paolo Ercolani, Gloria Origgi, Simona Maggiorelli, Francesca Melandri, Jacopo Tondelli e Fabio Bartoli.

Ad oggi sono 12 gli appuntamenti in programma, tra cui un incontro promosso con Cgil Reggio Emilia e Associazione Reggiana per la Costituzione e una novità, costituita dalla collaborazione con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, nell'ambito della rassegna 'Finalmente domenica'. Anche l'edizione 2024 delle Giornate della laicità vedrà la partnership con il Reggio Film festival, con l'organizzazione di un momento più spettacolare dedicato ai cortometraggi a tema laico. Ogni incontro, spiegano gli organizzatori, "sarà un'occasione per riflettere su questioni cruciali della nostra società - dalla democrazia all'intelligenza artificiale, dai diritti delle donne ai diritti umani, fino alle sfide ambientali e a quelle poste dai conflitti in corso, passando per il ruolo dell'Europa - attraverso lo sguardo della laicità, capace di superare i confini e le certezze imposte dai dogmi".



