Da Bernal al Béjart Ballet Lausanne per ModenaDanza 2025

Da star come Sergio Bernal al celebre Béjart Ballet di Losanna. Sono alcuni degli artisti e delle compagnie del cartellone di ModenaDanza 2025, al via il 12 gennaio al teatro comunale Pavarotti-Freni con eVolution dance theater e la nuova produzione Cosmos, spettacolo che unisce danza, arte, acrobazia e illusionismo.

Il 15 gennaio torna 'Leggere per... ballare', progetto che unisce gli allievi delle scuole di danza Fnasd di Modena a un percorso condiviso con i docenti della scuola istituzionale su temi sensibili al mondo giovanile. "L'insalata sotto il cuscino" è il titolo, che tra ispirazione da un testo fra i più importanti scritto da Stefano Vicari, primario del reparto di psichiatria infantile dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Torna a Modena la compagnia Antonio Gades il 2 febbraio, con la sua versione di Carmen di Bizet, in chiave contemporanea, unendo classico e flamenco. Mercoledì 5 febbraio va in scena Folia di Mourad Merzouki, tra street dance e hip hop nell'insolito incontro con musica barocca eseguita dal vivo dall'ensemble Le Concert de l'Hostel Dieu.

La star madrilena Sergio Bernal, fra i più grandi interpreti di flamenco e già primo ballerino del Balletto nazionale di Spagna, sarà protagonista sabato primo marzo. Porterà in scena le più importanti coreografie e musiche del repertorio spagnolo con interventi di musica dal vivo di Daniel Jurado (chitarra), Paz De Manuel (canto), Javier Valdunciel (percussioni).

Dedicata a uno dei più amati compositori italiani, famoso per le sue colonne sonore, Notte Morricone è la nuova creazione che il valenciano Marcos Morau, miglior coreografo dell'anno per rivista tedesca Tanz, Artista Associato di Triennale Milano per la stagione 2025-2027, firma per Ccn Aterballetto. A Modena il 16 aprile. Giovedì 15 maggio si vedrà, per la prima volta a Modena, il Tulsa Ballet. Fra i brani anche Divenire, ispirato dalla musica di Ludovico Einaudi.

Il 27 maggio la rassegna si concluderà con il celebre Béjart Ballet Lausanne, impegnato in un programma di successi storici firmati dal grande coreografo francese. Tra i pezzi L'uccello di fuoco, dalla famosa partitura di Igor Stravinsky.



