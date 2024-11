AI e imprese, torna Bologna Tech Week dal 4 al 12 dicembre

Dal 4 al 12 dicembre 2024 Bologna torna a essere vetrina del futuro tecnologico e dell'intelligenza artificiale con la Bologna Tech Week, manifestazione ideata e organizzata da Search On Media Group e Wmf - We Make Future che avrà come location principale Palazzo Re Enzo. Dopo gli oltre 40 eventi del 2023, la manifestazione torna per la sua seconda edizione offrendo occasioni di formazione, confronto e scoperta su molteplici temi legati al settore AI & Digital Tech ma anche all'innovazione sociale, all'ambiente e ai territori.

"Torniamo quest'anno a realizzare la manifestazione con e per il territorio, coinvolgendo, attraverso la call for events, gli attori che oggi trainano lo sviluppo innovativo, digitale e sociale di Bologna e della Regione", spiega Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search On Media Group e ideatore di Bologna Tech Week e Wmf. "Saranno molteplici i temi affrontati proprio grazie al coinvolgimento dei partner - aggiunge - tra i quali possiamo già svelare Forum delle Transizioni Giuste, Cte Cobo Expo, con l'esposizione di startup innovative e Wmf innovation Week, che coinvolgerà speaker ed esperti dall'estero in tavole rotonde sui temi dell'imprenditorialità innovativa".

In concomitanza anche il via alla Wmf Innovation Week che dal 4 al 9 dicembre si svolgerà online, dedicata all'innovazione e al futuro sostenibile. Tornano a far parte di Bologna Tech Week anche due eventi storici di casa Search On dedicati alla formazione per i professionisti e professioniste del digitale: Social Media Strategies (10-11 dicembre) e Search Marketing Connect (11-12 dicembre). Dal 10 al 12 dicembre a Palazzo Re Enzo la Cte.Cobo Expo, iniziativa aperta e gratuita che celebra i primi due anni della Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna.



