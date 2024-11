Tajani, in E-R non possono spadroneggiare i violenti

"Sono abbastanza ottimista perché bisogna sempre avere fiducia negli elettori. Anche dopo quello che è accaduto in questi giorni,l'Emilia-Romagna ha bisogno di un cambiamento, non possono spadroneggiare i violenti, non possono spadroneggiare quelli che aggrediscono la polizia. Non possono accadere cose come quelle che sono accadute, anche col sostegno di un'amministrazione che non ha raccontato la verità, tant'è che poi è stata smentita dalle parole del ministro dell'Interno. Evidentemente hanno paura e sono preoccupati, ma non si può non prendere le distanze da chi aggredisce la polizia".

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a Bologna a margine dell'iniziativa del centrodestra in sostegno a Elena Ugolini per le elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Il centrodestra si è infatti riunito per concludere la campagna elettorale: presenti i due vicepremier, Tajani e Matteo Salvini, mentre la premier Giorgia Meloni interviene in videocollegamento. Presenti anche Maurizio Lupi di Noi Moderati, la ministra Annamaria Bernini e i viceministri bolognesi Galeazzo Bignami e Lucia Borgonzoni.



