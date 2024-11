Sciopero dei metalmeccanici nel Ferrarese dopo il caso Berco

"Lo sciopero dei metalmeccanici è uno sciopero per la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Qui si combatte per salvare l'industria, il lavoro". Sono le parole di Michele De Palma, segretario generale di Fiom-Cgil, a Copparo (Ferrara) in occasione del corteo organizzato in solidarietà dei lavoratori della Berco. Otto ore di sciopero dei metalmeccanici su tutto il territorio provinciale, in piazza lavoratori, lavoratrici, sindacati e istituzioni.

Il corteo è partito dallo stabilimento Berco ed è arrivato in piazza del Popolo per i comizi di Fim, Fiom e Uilm. Al fianco dei ferraresi anche delegazioni di metalmeccanici provenienti da Bologna e dal resto dell'Emilia-Romagna.

"Sono tante le aziende che su questo territorio hanno chiuso o stanno chiudendo. Per questo - ha sottolineato De Palma - chiediamo un confronto in una zona speciale, qui nell'area del Ferrarese".

Stefano Bondi, segretario Fiom-Cgil di Ferrara, ha aggiunto: "Abbiamo una situazione catastrofica sul territorio. Scioperiamo a livello territoriale perché oltre a Berco abbiamo tutto il territorio disastrato. Molte aziende stanno licenziando lavoratori ed è importante essere in piazza per affermare il diritto al lavoro. Servirebbero investimenti e un piano strategico del governo per risollevare questo territorio".





