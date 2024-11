Meloni, 'anche in Emilia Romagna stravolgiamo i pronostici'

"Molti dicono che il centrodestra e Elena non hanno possibilità di vincere in Emilia Romagna. La mia storia, la nostra storia, raccontano che i pronostici possono essere stravolti. Lo abbiamo visto accadere molte volte, dicevano che non era possibile che l'Italia avesse un governo di centrodestra e per di più guidato da una donna. Come in Liguria, come in altre dieci regioni, anche qui possiamo scrivere una storia diversa". Lo ha detto la presidente del Consiglio eleader di FdI Giorgia Meloni, in videocollegamento al comizio del centrodestra a Bologna a sostegno della candidata presidente dell'Emilia Romagna Elena Ugolini. "Vi voglio bene, mi siete mancati da matti", ha concluso Meloni mandando baci all'indirizzo della platea dell' Hotel Savoia Regency, sede dell'evento.



