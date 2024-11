Casa Cervi ricorda 80 anni della morte della madre dei fratelli

Dal 14 al 20 novembre Casa Cervi organizza una serie di iniziative per ricordare la figura di Genoeffa Cocconi, moglie di Alcide Cervi e madre dei sette fratelli Cervi e delle sorelle Rina e Diomira, morta il 14 novembre 1944.

"Dal primo film su Genoeffa, aperto anche alle scuole di Reggio Emilia, al convegno di sabato pomeriggio, al ricordo presso il Nido di Reggio Emilia, che porta il suo nome. La celebrazione degli 80 anni vuole rendere attuali le vite delle donne che, come i loro uomini, hanno fatto la storia dell'Italia", afferma Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Alcide Cervi.

Le celebrazioni iniziano il 14 novembre alle 10, con la commemorazione e l'omaggio di fiori a Genoeffa Cocconi e alla famiglia Cervi presso il cimitero di Campegine (Reggio Emilia).

La sera, alle 20.30, presso il Cinema Al Corso di Reggio Emilia, si terrà l'anteprima nazionale del film 'Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi', con la sceneggiatura di Lorena Ravanetti, la regia di Marco Mazzieri e la produzione a cura di Aleo Film. La proiezione è riservata a istituzioni e associazioni. Il docufilm sarà proiettato anche la mattina successiva per gli studenti del liceo classico scientifico Ariosto Spallanzani.

Sabato 16, dalle 15.30, a Casa Cervi a Gattatico (Reggio Emilia) si terrà il convegno 'Gli strappi della storia e le riparazioni delle donne. La vicenda esemplare di Genoeffa Cocconi 80 anni dopo, fra storia e sguardi contemporanei'.

L'ultimo appuntamento in ricordo di Genoeffa si terrà il 20 novembre alle 18 a Reggio Emilia, con una serata di benvenuto riservata ai genitori dei piccoli del nido d'infanzia comunale Genoeffa Cocconi Cervi.

Il programma completo delle iniziative è disponibile su www.istitutocervi.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA