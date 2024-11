Barilla e Mulino Bianco al fianco della Croce rossa

Mulino Bianco, in linea con la campagna di brand equity lanciata nel 2024 "C'è un mondo più buono", e la Croce Rossa Italiana hanno scelto la 'Giornata Mondiale della Gentilezza', che ricorre il 13 novembre, come data simbolica per aiutare le famiglie in difficoltà.

L'iniziativa di volontariato d'impresa ha coinvolto circa 150 persone Barilla, sul territorio di Parma, nella preparazione dei pacchi alimentari destinati alle famiglie più bisognose, per un totale di circa 25.000 confezioni di prodotti che corrispondo a 25 tonnellate di prodotti donati, tra pasta, sughi, farina, biscotti, fette biscottate e prodotti sostitutivi del pane.

All'interno dei pacchi, oltre ai prodotti Barilla e Mulino Bianco, saranno inseriti anche piccoli regali.

I volontari saranno impegnati nelle attività da oggi 11 novembre e per i prossimi 5 giorni, presso il centro polifunzionale della Croce Rossa Italiana a Parma e i pacchi saranno poi distribuiti alla popolazione in difficoltà nella provincia di Parma. I turni, della durata di quattro ore, saranno due al giorno e vedranno impegnate le persone Barilla che aderiranno all'iniziativa. Tutti i dipendenti hanno messo a disposizione due ore dai propri permessi personali, mentre le restanti ore sono state regalate da Barilla.

"Da sempre Mulino Bianco si impegna a portare concretamente nella vita delle persone una visione del mondo positiva e autentica ispirandole a ricercare il buono in tutti i piccoli gesti quotidiani. Oggi, con questa iniziativa, diamo il nostro contributo per garantire l'accesso al cibo a più persone possibili", ha dichiarato Laura Signorelli, Brand Equity & Communication Mulino Bianco.

"La povertà alimentare è una delle sfide che la Croce Rossa Italiana affronta quotidianamente in tutto il Paese. Ovunque ci sono donne e uomini, bambine e bambini, intere famiglie, che non hanno garantito l'accesso al cibo. Iniziative come questa, per la quale ringrazio Mulino Bianco, ci aiutano ad essere vicini a ciascuno di loro e ci ricordano l'importanza del dono", ha detto Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana.



