A Cesena un incontro su innovazione e agricoltura

Domani alle 10, nella sede di VitroLeaf di Battistini Vivai Italia a Diegaro di Cesena, la Camera di commercio della Romagna organizza 'Agritech e AI - Scienza, non fantascienza', un momento di dialogo e formazione sull'innovazione, come strategia di crescita non rinviabile anche per le imprese dell'agricoltura.

Il settore sta vivendo un profondo momento di trasformazione, simile a quello che si venne a creare con il salto tecnologico nell'Ottocento. Ma oggi il rischio di rimanere fuori o in ritardo rispetto all'accelerazione legata all'innovazione è molto forte.

L'incontro verterà su come sfruttare e trasformare l'intelligenza artificiale e le nuove strategie per crescere nel business e su come evitare il rischio che sia una opportunità solo per i grandi player.

L'incontro prevede, dopo i saluti introduttivi del presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini, gli interventi di Massimiliano Del Barba, giornalista esperto in Agritech del Corriere della Sera e di Pietro Franceschi, responsabile Agricoltura Digitale alla Fondazione Mach.

L'incontro è coordinato da Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera sui temi di scienza, innovazione e tecnologia.

Al termine sarà possibile visitare i laboratori di micropropagazione VitroLeaf by Battistini Vivai.

Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che hanno l'obiettivo di favorire la crescita della cultura dell'innovazione sostenibile, attraverso testimonianze di riconosciuti leader del cambiamento, su argomenti verticali sulle principali realtà economiche del territorio.



