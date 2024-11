Cinque feriti in incidenti stradali nel Reggiano

E' di cinque feriti, di cui tre gravi, il bilancio di due incidenti stradali avvenuti nella notte nel Reggiano.

Ieri sera poco dopo le 21 un motociclista di 42 anni è uscito fuori strada a Reggio Emilia, impattando contro il guard rail, venendo sbalzato dalla moto e finendo in una scarpata. E' stato portato in ospedale in gravi condizioni, dove gli è stata amputata una gamba.

Nelle prime ore della mattina, invece, a Bibbiano un'auto è finita contro un albero. A bordo c'erano quattro persone: l'autista di 37 anni e uno dei passeggeri posteriori di 24 anni sono stati trasportati all'ospedale di Parma in gravi condizioni. Ferite lievi, invece, per gli altri due passeggeri.

Su entrambi gli incidenti sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica.



