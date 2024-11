Donini: mezzo miliardo per il Maggiore del futuro

Uno stanziamento di mezzo miliardo, di cui 52 milioni già messi a disposizione dalla Regione, per creare l'ospedale Maggiore del futuro: lo ha presentato Raffaele Donini, assessore alla sanità e candidato alle regionali per il Pd.

Il nuovo Ospedale Maggiore comincia a prendere forma con una serie di demolizioni, nuove costruzioni e riconversioni delle funzioni di alcuni edifici, nei prossimi anni sarà completamente rigenerato e trasformato, sia negli spazi dedicati alla degenza, alla chirurgia e alla laboratoristica, sia in quelli della logistica e della viabilità.

"Il piano per l'Ospedale Maggiore di Bologna - dice Donini - rappresenta un traguardo storico e un grande passo in avanti per la sanità pubblica non solo di Bologna, ma di tutta la nostra regione. Questo progetto, frutto di una visione ambiziosa e moderna, punta a creare un complesso ospedaliero all'avanguardia, uno dei più moderni d'Europa, mettendo al centro sia la qualità delle cure per i cittadini sia il benessere e l'efficienza per i nostri professionisti. Per Bologna e l'Emilia-Romagna, questo investimento non è solo una trasformazione architettonica ma un vero e proprio potenziamento della capacità di risposta sanitaria e dell'integrazione con il territorio, diventando quindi punto di riferimento per innovazione, sostenibilità e servizi. È un grande passo avanti, frutto della visione di una sanità pubblica che investe nel futuro, nella qualità di cura e assistenza, nella qualità del lavoro del personale e nella sostenibilità. È mia intenzione promuovere in città un percorso partecipato che coinvolga istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini, per raccogliere e valorizzare le idee di tutti, impegnandomi a reperire nella prossima legislatura le restanti risorse finanziarie necessarie affinché questo sogno diventi realtà".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA