Parma: Pecchia, vista la giusta reazione alle difficoltà

"Ho visto la giusta reazione dei ragazzi alle avversità degli ultimi turni e al digiuno di vittorie che durava da 77 giorni: siamo di gran lunga la squadra più giovane della categoria anche se mi aspettavo di avere qualche punto in più. La vittoria di oggi è fondamentale anche perché venuta dopo una rimonta e dopo essere andati sotto dopo soli 4 minuti". Lo ha detto Fabio Pecchia, in conferenza stampa, commentando la prima vittoria esterna, per 2-1, della sua squadra in campionato, a Venezia.

"Sono contento perché oggi ha debuttato un 17enne come Leoni - ha aggiunto - perché voglio tutti coinvolti. Anche in attacco abbiamo molte soluzioni: oggi hanno giocato 7 degli 8 giocatori offensivi e abbiamo tante soluzioni diverse. La squadra ora ha bisogno di entusiasmo, ci serve il supporto di tutto l'ambiente.

Veniamo da tante gare giocate bene dove abbiamo solo pareggiato: oggi siamo stati premiati anche per il grande impegno profuso".





