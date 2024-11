Mario Minari in mostra, 170 opere al Museo di Traversetolo

Un'esposizione inedita, con 170 opere esposte quasi tutte per la prima volta: è stata inaugurata a Traversetolo (Parma) la mostra "Mario Minari (1894-1962) da Traversetolo a Roma e ritorno", ospitata al Museo Renato Brozzi.

Per l'occasione, si affronta per la prima volta lo studio sistematico di Mario Minari (Vignale di Traversetolo, 1894 - Vairo di Palanzano, 1962), artista di valore ma ancora poco conosciuto. Grazie a molti collezionisti privati sono state scelte 170 opere dell'artista, tra oggetti decorativi, piatti, calchi, utensili liturgici e sbalzi a soggetto sacro, oltre a studi e disegni preparatori.

Si tratta di una esposizione inedita, promossa dal Comune di Traversetolo e ideata e organizzata da Anna Mavilla, curatrice onoraria del museo. Mario Minari apparteneva a quella 'Scuola parmense di sbalzo e cesello' la cui origine va ricondotta all'ambiente traversetolese e particolarmente alla Fonderia di Giuseppe Baldi. Mai è stata prodotta una monografia specifica su di lui. Ci si prova oggi a 62 anni dalla morte e a 130 dalla nascita. L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 30 marzo.





