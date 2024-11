Virtus Bologna-Maccabi, il dispositivo di sicurezza sarà elevato

BOLOGNA, 08 NOV - Misure di sicurezza, come sempre dopo l'attacco del 7 ottobre per quanto riguarda interessi israeliani, al massimo livello per l'incontro di stasera Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno. Per questa sera, a quanto si apprende, la tifoseria ospite dovrebbe comunque essere ridotta. Indipendentemente dagli episodi di violenza contro i tifosi israeliani del Maccabi ieri ad Amsterdam, il dispositivo di tutela predisposto per l'incontro è elevato.

La Questura di Bologna, a quanto si apprende, potenzierà i servizi di ordine pubblico.

Il particolare alert dopo che ieri sera in Olanda, in occasione del match di Europa League di calcio tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, tifosi israeliani sono stati aggrediti da un gruppo di filopalestinesi.



