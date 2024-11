Nanni Moretti è tra gli ospiti del Parma Film Festival

'Invenzioni dal vero' è il tema della 27/ma edizione del Parma Film Festival, in programma dal 9 al 20 novembre con ospiti annunciati tra cui Nanni Moretti, Alessandro Borghi, Vera Gemma, Elio Germano, Romana Maggiora Vergano, Andrea Segre. Il programma comprende 35 proiezioni, oltre dieci opere restaurate, quattro masterclass, quattro presentazioni editoriali, due mostre e un premio per giovani autori. E ancora workshop, dibattiti, incontri con artisti del grande schermo ed esperti del dietro le quinte, mescolando passato e presente. Piero Spila, vincitore del Premio Roberto Campari, sarà protagonista della presentazione del volume "Tutto su Vittorio De Sica", firmato insieme a Jean A.Gili. Tra le presentazioni editoriali anche "Cinelettere, Lorenzo Pellizzari e la critica" di Jennifer Malvezzi e Marco Zilioli, "Anselmo Ballester e il cinema dipinto" di Stefania Babboni ed Elisa Bini, "100 pezzi facili di Morando Morandini" di Luisa Morandini con l'intervento di Cochi Ponzoni.

Numerose le prime visioni in programma, dalle anteprime come Giurato numero 2 di Clint Eastwood e La Stanza accanto di Pedro Almodóvar, fino a Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Jodice, Samad di Marco Santarelli e Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che incontreranno il pubblico in sala. E ancora L'orchestra stonata di Emmanuele Courcol, Piccole cose come queste di Tim Mielants e Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof, oltre a opere animate come Flow di Gints Zibalodis. Tra le novità di questa edizione, gli otto autori italiani e stranieri finalisti del concorso cinematografico dedicato ad Anna Mattioli, filantropa ed imprenditrice parmigiana prematuramente scomparsa nel 2022.

Tanti gli eventi collaterali, a partire dalla mostra "Donne e soldati", in programma fino al 6 gennaio a Palazzo Marchi con foto, poster e materiali inediti, che sarà accompagnata dalla proiezione dell'omonimo film del 1954 diretto da Antonio Marchi e Luigi Malerba in versione restaurata. Prosegue inoltre la mostra "Bernardo Bertolucci, Prima della rivoluzione oggi\1964>2024", fino al 30 novembre a Palazzo Pigorini.



