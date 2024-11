Migliora la qualità dell'aria in Emilia-Romagna e, da domani, torna il bollino verde in tutta la regione dopo quattro giorni di rosso e annesse misure emergenziali. È quanto emerge dal bollettino dell'Agenzia regionale per la Protezione ambientale (Arpae). Saranno revocati i divieti anti smog, tra i quali lo stop ai veicoli diesel Euro 5 nei comuni con più di 30mila abitanti.



