Disagi e traffico a Bologna per lo sciopero dei trasporti

Disagi a Bologna per lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Ugla, senza rispetto delle fasce di garanzia e traffico più congestionato nelle zone in cui gravano i molti cantieri in città. Da inizio servizio fino alle 8.30 è stato garantito il 30% dei servizi bus di Tper a Bologna (e Ferrara). I pochi mezzi in circolazione hanno viaggiato molto pieni. Poco meno di un terzo dei bus riprenderà a circolare nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Vengono effettuati i servizi minimi privilegiando i collegamenti con le stazioni ferroviarie e servizi di particolare rilevanza sociali. Il 'Marconi Express', la monorotaia che collega la stazione e l'aeroporto, funziona con una sola navetta nelle fasce orarie in cui sono previsti i servizi minimi. L'adesione allo sciopero si prevede molto alta.

L'adesione, a metà mattinata, è oltre il 90%.

