A Bologna incontro per parlare di sostenibilità 'Ad alta voce'

Servirà per parlare 'Ad alta voce' di sostenibilità, l'evento con questo nome organizzato per il 17 novembre alle 17 all'Arena del Sole di Bologna di Coop Alleanza 3.0.

Sul palco della manifestazione, con ingresso gratuito previa prenotazione, Sara Zambotti, conduttrice di Caterpillar, con artisti come gli attori Anita Caprioli e Eduardo Scarpetta, premiato con il David di Donatello due anni fa, la cantante Casadilego, lo scrittore Nicola Di Gioia e Fumettibrutti, alias della fumettista Yole Signorelli.

"Per la nostra Cooperativa - ha spiegato il presidente Mario Cifiello - fare cultura non è solo uno slogan o un bel proposito, perché con le nostre scelte vogliamo praticarla. La pratichiamo come imprenditori cooperativi con le librerie.coop, la pratichiamo organizzando e sostenendo rassegne e manifestazioni, la pratichiamo quando insieme alla comunità affrontiamo con Ad alta voce temi come la sostenibilità che ci toccano da vicino".

Altra manifestazione culturale che la cooperativa sostiene è La voce dei libri che questo mese vede fra i protagonisti il 12 novembre in Salaborsa il romanziere Paolo Nori, giovedì 14 al Mast Andrea Segrè, Ilaria Pertot che parleranno del loro 'La spesa nel carrello degli altri. l'italia e l'impoverimento alimentare' fra gli altri con il cardinale Matteo Zuppi, Fra gli altri appuntamenti quello del 19 in Salaborsa con l'architetto Mario Cucinella e Serena Uccello per parlare del loro 'Città foresta umana. l'empatia ci aiuta a progettare', quello del 22 con il direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi e del professor Alberto Mantovani per discutere del loro volume 'Breve storia letteraria e artistica della medicina'. E ancora il 26 novembre Gianrico Carofiglio presenterà il suo Elogio dell'ignoranza e dell'errore, per finire il 29 con Maria Giuseppina Muzzarelli e il suo nuovo libro La señora. vita e avventure di Gracia Nas.



