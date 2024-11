Unioncamere E-R, 33 miliardi export italiano Usa 1/o semestre

BOLOGNA, 07 NOV - Nei primi sei mesi del 2024 le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono state pari a 33.095 milioni con un rialzo del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e la graduatoria delle regioni che esportano maggiormente in America vede in testa la Lombardia con 6.757 milioni ma un calo del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, seguita dall'Emilia-Romagna con 5.462 milioni, in rialzo del 5,7%, e dalla Toscana con 5.411 milioni, in crescita del 40%. E' quanto emerge - all'indomani della vittoria elettorale di Donald Trump alle presidenziali americane - da una elaborazione di sintesi sull'interscambio tra Emilia-Romagna e Stati Uniti condotta dal Centro Studi della Unioncamere regionale secondo cui, nel 2023, il 16,5% dell'export italiano verso gli Stati Uniti è risultato 'Made in Emilia-Romagna' e ogni mille euro esportati da tutto il mondo verso gli Stati Uniti, tre sono giunti dalla stessa Emilia-Romagna.

Tornando alla prima metà dell'anno in corso, per l'Italia il mercato americano vale il 10,5% e gli Stati Uniti rappresentano il secondo partner commerciale, mentre per l'Emilia-Romagna il mercato a stelle e strisce vale il 12,7%, cifra che colloca gli Usa al terzo posto tra gli importatori dalla regione.

