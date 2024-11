Incidente e incendio in nodo autostradale Bologna, un morto

BOLOGNA, 07 NOV - Una persona è morta in un incidente, cui è seguito un incendio, avvenuto verso le 11.30 nel nodo autostradale di Bologna. Si sarebbe trattato di un tamponamento fra un'auto e un mezzo pesante, nel raccordo di Casalecchio che collega A1 e A14, all'altezza di Borgo Panigale. In seguito all'impatto si è sviluppato un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli. L'autista del camion sarebbe riuscito ad allontanarsi mentre il conducente dell'auto è morto. Il tratto autostradale è al momento chiuso. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della terza direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

