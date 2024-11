In mostra gioielli di Nino Migliori, maestro della fotografia

Una mostra, dal 7 novembre al 10 febbraio al Museo civico archeologico di Bologna, presenta la produzione inedita e più insolita del maestro internazionale della fotografia Nino Migliori: i gioielli. La sede espositiva accoglie un nucleo di teche posizionate su tavoli in marmo disegnati da Mario Cucinella: insieme a una selezione di pezzi unici realizzati tra gli anni Settanta e Ottanta provenienti dalla collezione personale dell'artista, sono esposti cinque lightbox fotografici e una serie di riproduzioni d'autore ispirate agli originali, con lo scopo di raccogliere fondi a favore delle attività di assistenza e formazione della Fondazione Hospice Chiantore Seràgnoli.

'Il desiderio' è il tema prescelto per l'edizione 2025 di do ut do, biennale di arte, architettura e design fondata a Bologna nel 2012 da Alessandra D'Innocenzo per sostenere le attività della Fondazione; l'esposizione, curata da Lorenzo Balbi, rientra nell'edizione 2025 di Art City Bologna, programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera.

Nino Migliori (1926) è capace con la sua ricerca di muoversi tra differenti linguaggi e media dell'arte. Il suo lavoro si è sviluppato attraverso oltre sette decenni di produzione attraversando molteplici correnti linguistiche del Novecento.

Come un autentico ricercatore, Migliori ha spaziato e sperimentato diversi generi e tecniche nel suo lavoro. Tuttora ricerca media, strumenti e metodi per raggiungere una sempre nuova modalità di fare arte e di intendere il lavoro stesso dell'artista. Le sue opere sono elaborazioni inedite che non riescono ad essere compresse nelle obsolete definizioni di fotografia, scultura, installazione, ma sono "organismi fluidi" che aspirano a qualcosa di diverso oltre che a sfidare le possibilità espressive del linguaggio artistico. Migliori scolpisce da molto tempo gioielli in oro, argento e materiale plastico ispirati dalla sua ricerca formale e materica: anelli, bracciali, spille, collane creati come opere uniche.



