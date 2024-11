Heidelberg Materials svela la nuova gamma, CO2 giù del 30%

Heidelberg Materials, uno dei leader mondiali nei materiali e soluzioni per l'edilizia, ha svelato evoBuild, il suo brand globale per cementi e calcestruzzi a basse emissioni di CO2. La presentazione al mercato è avvenuta oggi, a Rimini, in una conferenza stampa tenutasi nell'ambito di Ecomondo, la fiera delle tecnologie green.

La nuova gamma sarà disponibile dal 2025 in tutta Italia e per tutte le linee di prodotto. "È la linea più avanzata in termini di sostenibilità che presentiamo", spiega l'ad di Heidelberg Materials Italia Stefano Gallini. Sarà caratterizzata da basse emissioni di CO2 (sia per il cemento sia per il calcestruzzo) e/o da calcestruzzi contenenti materiali da riciclo, evitando così l'impiego di risorse naturali. Nei piani di Heidelberg Materials, che in Italia ha raccolto l'eredità di Italcementi e Calcestruzzi, c'è il progressivo aumento della quota di prodotti evoBuild da qui al 2030.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA