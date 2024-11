Fiera ragazzi, a Shanghai lectio su Marco Polo di Barbero

Inaugura nel 2024 il secondo decennio di China Shanghai International Children's Book Fair - Ccbf, che si terrà dal 15 al 17 novembre al Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center. La più attesa tra le iniziative di Bcbf è la lectio magistralis 'Marco Polo's Description of the World and its Readers: A Travel Account Mistaken for a Fantasy Book' di Alessandro Barbero, il 16 novembre alla Conference Room, nella quale il professore spiegherà come il diario di viaggio di Marco Polo sia diventato una vera e propria opera di fantasia leggendaria per le generazioni future.

L'appuntamento è moderato da Ivan Canu (illustratore e direttore Mimaster Illustrazione), con i saluti di Elena Pasoli (direttrice Bologna Children's Book Fair) e del professor Francesco D'Arelli (direttore Istituto Italiano di Cultura di Shanghai). Grazie alla collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, il professor Barbero incontrerà anche la città, tenendo una lectio magistralis venerdì 15 novembre presso la prestigiosa Shanghai Public Library, una delle più grandi biblioteche al mondo.

L'unica fiera editoriale professionale dedicata allo scambio dei diritti e alla promozione dei contenuti del settore bambini e ragazzi nell'area dell'Asia Pacifico di cui Bologna Children's Book Fair - Bcbf dal 2018 è co-organizzatrice in collaborazione con i suoi partner cinesi, nella sua 11ma edizione prosegue un percorso di crescita positivo, marcato da un aumento del 192% sul numero degli espositori dell'anno inaugurale (da 154 nel 2013 a 450 nel 2024). L'ingresso di BolognaFiere/Bologna Children's Book Fair come co-organizzatore, in particolare, ha portato a un aumento degli espositori totali pari al 22% (da 367 nel 2018 a 450 nel 2024). Rispetto alla partecipazione dei soli espositori internazionali, invece, l'apporto di Bcbf è stato determinante fin dal primo anno, con un incremento del 100% (dai 66 espositori stranieri nel 2017 ai 132 nel 2018): saranno invece 180 da 32 Paesi e regioni del mondo gli internazionali presenti all'edizione 2024.

Tra questi, in crescita anche la presenza di editori e agenzie italiane: saranno quest'anno per la prima volta in fiera Daco, Erickson, La Coccinella, Debbie Bibo Agency, Edizioni EL, Camelozampa, Terre di Mezzo, Tunuè, Topipittori, Salani e Nui Nui, accanto ad espositori storici come Atlantyca, Corraini Edizioni, Giunti/Bompiani, Reggio Children's e White Star.

Verranno accolti in un'area di 25mila metri quadri alla presenza, lo scorso anno, di 42733 visitatori, con una crescita del 26% dal 2018 (33796).

"Nonostante il mercato editoriale cinese stia affrontando un momento non facile - afferma Elena Pasoli, direttrice di Bologna Children's Book Fair - vedo che l'interesse reciproco nel dialogo e nello scambio tra l'industria mondiale del libro per ragazzi e quella cinese è vivacissimo e in crescita. Lo abbiamo visto a Bologna nell'aprile scorso, dove la partecipazione cinese è stata la più ampia di sempre, e lo vediamo ora a Shanghai, dove la partecipazione internazionale ha raggiunto risultati eccellenti sia nei numeri che nella rappresentatività dei paesi. Non credo di peccare di presunzione affermando che il ruolo di Bcbf è cruciale in questo continuo ampliamento di dialogo e scambio"..

Tra la serie di iniziative di Bcbf le lounge dedicate ai finalisti e vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi e del Bop-Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year, la mostra che riunisce i titoli vincitori delle edizioni 2022, 2023 e 2024 dei BolognaRagazzi Awards. Per l'illustrazione, prosegue, con il lancio della sua seconda edizione, Chinese Excellence in Children's Illustration.

Due nuove mostre sono state invece pensate ad hoc per celebrare la relazione con la Cina tra cui Marco Polo. Traveller, merchant, storyteller attraverso una selezione di titoli internazionali per bambini e ragazzi, curata da Giannino Stoppani Cooperativa Sociale/Accademia Drosselmeier e il live painting Bridging Worlds: A Live Painting Tribute to Marco Polo.

Ad accompagnare la mostra, la lectio magistralis di Barbero. L'altra esposizione A Fabulous Wardrobe. Fashion, Clothing and Threads in Children's Picture Books realizzata con il patrocinio del Campus di Rimini, Università di Bologna, si articolerà in 6 sezioni, per un totale di 150 libri da 21 paesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA