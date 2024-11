Festival della Nebbia a Piacenza con un omaggio agli Smiths

È in arrivo a Piacenza la seconda edizione del Festival della Nebbia, forte dell'esperienza maturata in passato con quattro edizioni di "Profondo Giallo".

La rassegna - voluta dal Comune di Piacenza e organizzata da Officine Gutenberg, Arci Cinemaniaci, Associazioni culturali Crisalidi e Il Papero, librerie Fahrenheit 451 e Bookbank - si svolge dal 9 novembre, con un'anteprima musical-letteraria dedicata alla città di Manchester e agli Smiths, al 3 dicembre, e prevede proiezioni cinematografiche, concerti, recital e incontri letterari con autrici e autori di caratura nazionale, oltre ad uno spettacolo teatrale itinerante sulle rive del Po e un reading sulla motonave che solca le acque del Grande Fiume.

Tra gli ospiti il Premio Campiello 2024 Federica Manzon, il finalista allo Strega Dario Voltolini, omaggi a Michelangelo Antonioni, Giorgio Bassani e Vitaliano Trevisan, il debutto in narrativa dell'attore Claudio Bisio, che sarà accompagnato da Gigio Alberti.

Il cuore del Festival sarà a Palazzo Farnese, ma tante saranno le location: i circoli Arci Belleri e Rathaus, i Giardini Sonori, la Limonaia di Palazzo Ghizzoni, l'auditorium Santa Margherita della Fondazione Piacenza e Vigevano, la Galleria Biffi, il teatro di Open Space 360° e lo spazio espositivo '694, ricavato in una ex chiesetta.

"Questa - spiegano gli organizzatori - vuol essere anche un'occasione per valorizzare il nostro paesaggio nebbioso, per godere appieno l'atmosfera uggiosa e brumosa delle vie e dei vicoli della città, le sue chiese, i suoi palazzi e i suoi meravigliosi cortili, tra poesia e romanticismo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA