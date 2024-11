Cial, nel 2023 riciclate 59.300 tonnellate di alluminio

Nel 2023 è stato avviato a riciclo il 70,3% degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato: si parla di 59.300 tonnellate, ma con il recupero energetico il totale di quelli complessivamente recuperati arriva al 74,1%. La performance dell'anno passato conferma la media del 70% tenuta in Italia negli ultimi anni, con cui il Paese supera abbondantemente gli obiettivi europei al 2025 (50%) e al 2030 (60%). Tradotto in benefici per l'ambiente, si tratta di numeri che hanno consentito di evitare emissioni di gas serra pari a 417mila tonnellate di CO2, con un risparmio di energia per oltre 182mila tonnellate equivalenti di petrolio.

A fornire i dati è Cial, il consorzio nazionale che si occupa di avviare al recupero e al riciclo gli imballaggi in alluminio raccolti sul territorio italiano: forte di 241 imprese consorziate, lavora con 434 operatori convenzionati, 209 piattaforme e undici fonderie. "Copriamo 5.500 Comuni e 45 milioni di abitanti in Italia, raccogliamo 60mila tonnellate di alluminio sulle 83mila immesse in consumo - spiega Carmine Bruno Rea, presidente del Consorzio Cial - parliamo di lattine, vaschette, bombolette, scatolette, generalmente gli imballaggi per il food e la cosmetica".



