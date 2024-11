Auto contro un palo, muore un 86enne nel Reggiano

Incidente mortale nel Reggiano. Un uomo di 86 anni ha perso la vita andando a sbattere contro un palo a bordo strada, a Montecavolo di Quattro Castella, tra via Mascagni e via Papa Giovanni XXIII. Immediati i soccorsi con un'ambulanza, un'automedica e i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere. Ma al loro arrivo, per l'anziano non c'era già più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. Al vaglio l'ipotesi di un malore alla guida che avrebbe causato lo scontro.



