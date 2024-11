Una fiaccolata in memoria di Aurora venerdì a Piacenza

BOLOGNA, 06 NOV - "Per Aurora, per tuttǝ noi". È stata fissata per venerdì 8 novembre la fiaccolata in memoria della ragazzina di 13 anni morta il 25 ottobre dopo una caduta dall'ultimo piano di un palazzo a Piacenza, dopo un volo di 8 metri. Episodio per il quale l'ex fidanzato 15enne - che era con lei al momento della caduta - è indagato per omicidio volontario e si trova attualmente in carcere. A comunicare la data della fiaccolata è sui social la sorella della vittima, Viktoria, che fortemente fin dall'inizio ha voluto questa iniziativa.

La fiaccolata partirà da piazza Duomo alle 18. "Con tutta la rabbia, con tutto l'amore", recita l'invito. Ieri in un Duomo gremito di ragazzine, ragazzini e tanti cittadini, è stato dato ad Aurora l'ultimo saluto della famiglia e della città.

