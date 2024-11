'Umiliazioni agli alunni', maestra indagata nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 06 NOV - Una maestra di una scuola elementare della Bassa Reggiana risulta essere indagata per presunti maltrattamenti commessi su nove alunni. A riportarlo è il Resto del Carlino di Reggio Emilia che racconta come l'inchiesta - aperta dal sostituto procuratore Francesco Rivabella Francia - sia partita dalla denuncia dei genitori.

I fatti contestati risalgono allo scorso anno scolastico. Il fascicolo, ancora in fase embrionale, parla di "condotte umilianti" da parte della 45enne docente che avrebbe "stretto fisicamente" gli allievi in diverse occasioni. La Procura ha chiesto intanto già un incidente probatorio con una perizia sui minorenni, che figurano come parti offese, per verificare se siano in grado di deporre. Mentre per inizio 2025 è stato fissato l'inizio delle prime tre testimonianze dei bambini. La maestra è assistita dall'avvocato Liborio Cataliotti. "Si tratta di una vicenda molto delicata - ha detto al quotidiano - Sto approfondendo da poco il materiale investigativo".



