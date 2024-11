Raccolta di indumenti per detenuti, il lancio con Bergonzoni

"Non può esserci giustizia senza dignità. Lo stato dei nostri penitenziari ci mostra una fotografia sconfortante, in cui non è garantita la dignità dei detenuti e l'umanità della pena, e dove la povertà e la marginalità sociale sono la condizione di gran parte della popolazione detenuta". E' questa la cornice in cui viene organizzata a Bologna l'iniziativa benefica "Vestirsi dentro", raccolta di indumenti per i detenuti dell'Istituto penale minorile 'Pietro Siciliani' e del carcere della Dozza. Sarà presentata domani, 7 novembre, alle 15 nella sala Primo Zecchi del tribunale di via Farini. Partecipa anche l'attore Alessandro Bergonzoni.

La organizzano Anm (Associazione nazionale magistrati), Camera Penale di Bologna, Associazione volontari carcere, Aiga e Ordine Avvocati. La raccolta si terrà nelle giornate dall'11 al 15 novembre dalle 9 alle 13 sempre nel tribunale di Bologna, ma nel polo penale di via D'Azeglio 56. Si richiedono indumenti nuovi e confezionati.



