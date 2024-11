In mostra 170 opere di Mario Minari al 'Brozzi' di Traversetolo

Un'esposizione inedita al museo Renato Brozzi di Traversetolo (Parma) affronta per la prima volta lo studio sistematico di Mario Minari (1894-1962), artista ancora troppo poco conosciuto. La mostra, promossa dal Comune e ideata e organizzata da Anna Mavilla, curatrice onoraria del museo, è in programma dal 9 novembre al 30 marzo e presenta circa 170 opere di Minari tra oggetti decorativi, piatti, calchi, utensili liturgici e sbalzi a soggetto sacro, oltre a una scelta di studi e disegni preparatori. Minari non pensò mai a inserirsi in correnti programmatiche: non si dava pensiero dell'attualità, ma traduceva l'interesse per la natura, per i singoli animali e per i bassorilievi dei grandi maestri del Quattrocento toscano in immagini mimetiche di sorprendente qualità decorativa.

L'esposizione è divisa in due sezioni, in cui l'opera di Minari è rappresentata in un allestimento tematico di pezzi in gran parte inediti, seguendo i diversi filoni che scandiscono la produzione dell'artista: oggetti decorativi a soggetto zoomorfo o floreale e piatti in rame stampato e cesellato a motivi animalier, corredati dai rispettivi stampi in bronzo con orecchie filettate per il fissaggio della lastra; disegni preparatori alle creazioni a sbalzo; utensili liturgici; calchi in rame stampato e sbalzi cesellati ispirati a celebri rilievi di soggetto sacro, opera dei maggiori artisti del Rinascimento toscano. Il catalogo, curato da Anna Mavilla, è l'occasione per indagare la figura e la produzione di Mario Minari ripercorrendone i primi quarant'anni di attività fra Roma, Parma, Bannone e Vairo, e ricostruendo gli altri 22 che visse in volontario isolamento nel borgo appenninico di Vairo di Palanzano.



